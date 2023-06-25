Yozgat'ta Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi
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Yozgat'ta ormanlık alanlarda yaşayan yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi. Anaç ve yavrulardan oluşan yaklaşık 20 domuz sürüsü, Recepli köyü koruluğunda görüntülendi.
Yozgat'ta yaban domuzu sürüsü böyle görüntülendi
YOZGAT - Yozgat'ta ormanlık alanlarda yaşamını sürdüren yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi.
Yozgat'ın merkeze bağlı Recepli köyü koruluğunda anaç ve yavrulardan oluşan yaklaşık 20 yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Bölgeye haber çalışması için giden gazeteciler, açık alanda bir anda ortaya çıkan yaban domuzu sürüsünü drone ile havadan görüntüledi. Bir süre tarlada ve ormanlık alanda dolaşan domuz sürüsü ormanlık alan içerisinde gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdoğan Budak - Yaşam