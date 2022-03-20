Yolda soğuktan tir tir titreyen kuryeye, diğer kuryenin yaptığı iyilik duygulandırdı - Haberler

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Yolda soğuktan tir tir titreyen kuryeye, diğer kuryenin yaptığı iyilik duygulandırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Eskişehir'de benzinin bitmesinin ardından yolda kalan bir kuryeye, yoldan geçen diğer kurye tarafından yardım edilmesi, izleyenleri duygulandırdı. Söz konusu anlar, sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı.

Türkiye'de soğuk hava ve kar yağışının etkisini gösterdiği illerimizden de biri de Eskişehir oldu. Eskişehir'de kurye olarak görev yapan bir vatandaş, karlı havada ilerlediği sırada benzinin bitmesi nedeniyle yolda kaldı.

İMDADINA MESLEKTAŞI YETİŞTİ

Yol kenarında soğukta bekleyen kuryenin yardımına, aynı bölgeden geçen bir meslektaşı yetişti. Zor günler için sakladığı benzinini, arkadaşının motoruna dolduran ve "Aman başka bir şey olmasın" ifadelerini kullanan kuryenin bu hareketi, takdir topladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kuryelerin bu dayanışması, sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi. Kullanıcılar, gösterdiği davranış nedeniyle yardımsever kuryeye tebrik mesajı yağdırdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Eskişehir, Yaşam, Güncel, Haberler

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