Yıllarca aradan sonra köyüne döndü, karşısına ilk çıkan akrabasının tepkisi olay oldu

Sosyal medyada bir genç tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Aradan yıllar geçtikten sonra köyüne dönen genç, akrabalarının tepkisini kamera kaydına aldı.

AĞIR ADIMLARLA EVE GİRDİ

Gencin videonun başında ağır adımlarla bir eve girdi. Bu sırada karşısına yaşlı bir akrabası çıktı. Kadın, önce duraksadı ancak daha sonra genci tanıdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atan kadının ağlamaya başladığı görüldü. Bu duygusal anlar binlerce görüntülenme aldı.