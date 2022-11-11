Yıllarca aradan sonra köyüne döndü, karşısına ilk çıkan akrabasının tepkisi olay oldu
Yaşam Haberleri
Bir gencin sosyal medyada paylaştığı video hayli dikkat çekti. Yıllarca aradan sonra köyüne dönen genç, karşısına çıkan ilk akrabasının tepkisini videoya aldı. Kadının genci karşısında görmesi nedeniyle ağladığı görüldü.
Sosyal medyada bir genç tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Aradan yıllar geçtikten sonra köyüne dönen genç, akrabalarının tepkisini kamera kaydına aldı.
AĞIR ADIMLARLA EVE GİRDİ
Gencin videonun başında ağır adımlarla bir eve girdi. Bu sırada karşısına yaşlı bir akrabası çıktı. Kadın, önce duraksadı ancak daha sonra genci tanıdı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atan kadının ağlamaya başladığı görüldü. Bu duygusal anlar binlerce görüntülenme aldı.