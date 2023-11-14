Afyonkarahisar'ın farklı noktalarında dron ile çekilen yılkı atlarının 4 mevsim görüntüleri izleyenleri etkiledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan belgeselde, Afyonkarahisar'ın doğası ve yılkı atları anlatıldı.

Yılkı atları 4 mevsim böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın farklı noktalarında dron ile yılkı atlarının 4 mevsim çekilen görüntüleri izleyenleri adeta mest etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Hakan Yılmaz öncülüğündeki ekip tarafından hazırlanan belgesel ile 4 element (hava, toprak, ateş ve su) üzerinden Afyonkarahisar'ın 4 mevsimi anlatıldı. Belgeselin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. Belgesel içerisinde yer alan görüntülerden yılkı atları kesiti ise büyük ilgi gördü. Atların ikişerli ve üçerli gruplar ile sürü halindeki görüntüleri dron ile havadan görüntülendi.

Belgeselde yer alan görüntülerle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Yılmaz, görüntülerin uzun uğraşlar sonucu çekildiğini ifade etti. Yılmaz, "Belgeselimizde 4 mevsim Afyonkarahisar'ın doğasını anlattık. Belgeseldeki bir bölümde doğadaki yaban hayatı üzerine. Bu bölgedeki özellikle yılkı atlarını 4 mevsim boyunca takip edip, dron ile çektik. Özelikle Akdağ, Kumalar Dağları, Emirdağları ve Taşoluk bölgesinde yoğun bir şekilde yılkı atları yaşıyor. Biz de onları kayda aldık" dedi.