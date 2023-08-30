Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş Kusursuz Kafe'ye veda ziyareti yaptı

DÜZCE(İHA) – Son yayınlanan mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Şırnak Vali Yardımcısı olarak atanan Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, ilde son veda ziyaretini Kusursuz Kafenin özel çalışanlarına yaptı.

Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Şırnak Vali Yardımcısı olarak atandı.

Altuntaş, birçok kamu kurum ve kuruluşlara veda ziyareti yaptı. Talha Altuntaş son veda ziyareti ise Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen ve özel çocukların çalıştığı Almanya'da düzenlenen Avrupa Başarı Ödüllerinde ödüle layık görülen Kusur Kafeyi ziyaret etti. Çalışanlarla tek tek vedalaşan Vali Yardımcısı Talha Altuntaş çocuklarla son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete, Kusur Kafe çalışanlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sinema ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz'da katıldı. - DÜZCE