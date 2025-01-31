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Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı

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Yeşilçam'ın sevilen ismi Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı öğrenildi. 80'li yıllarda birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Parman, annesinin vefatının ardından yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle bu hastalığa yakalandı.

80'li yıllarda Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı.

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok isim ile beyaz perdede rol alan Sevtap Parman'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

2011'de oyunculuğu bırakan ve dükkan açarak geçimini sağlayan Parman'ın annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra hastalığa yakalandığı belirtildi.

HUZUR EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, kız kardeşi tarafından huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı.

Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

alzhaimer özellikle sonu ölümle biten bir yaşlılık hastalığıdır teflon ve diğer kaplamalı aleminyum benzeri tencere tava ve folyoları yemek yaparken kesinlikle kullanmayın gençken anlamazsınız yaşlandığınızda bu zehirli metal ve maddeler beyninize birikip sizi unutkan ve yatalak yapar sonu ölümdür aleminyum içeren ilaç ve gıdalardan kurşun civa arsenik gibi zehirli maddelerle temas eden su ve gıdaları kullanmaktan kaçının

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

annesine çok düşkündü öldüğünü yeni öğrendim annesini kaybetmek sarsmıştır Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bayağıdır paylaşım yapmıyordu Instagram'da demekki alzamhır olmuş çok üzüldüm Gayet neşeli hayat dolu biriydi

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