Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı

80'li yıllarda Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı.

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok isim ile beyaz perdede rol alan Sevtap Parman'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

2011'de oyunculuğu bırakan ve dükkan açarak geçimini sağlayan Parman'ın annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra hastalığa yakalandığı belirtildi.

HUZUR EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, kız kardeşi tarafından huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı.