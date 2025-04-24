Yenidünya Meyvesiyle Hazırlanan Kebap Tanıtıldı

ALANYA Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, bölgenin coğrafi işaretli ürünü olan yenidünya meyvesiyle yapılan 'yenidünya kebabı' tanıtıldı.

Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından üniversite binasının yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte, Antalya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen ve ' Alanya yenidünyası' adıyla coğrafi işaret alan meyve ile hazırlanan kebap tanıtıldı. Üniversite mutfağında yapılan programa, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, üniversite akademisyenleri ve gastronomi bölümü öğrencileri katıldı.

'YEMEĞİN TANITILMASI GEREKİYOR'

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, yenidünya kebabının bölge mutfağında daha fazla yer bulması gerektiğini belirtti. Öğrencilere kebabın yapımını uygulamalı olarak anlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Öner, "Öğrencilerimize yenidünya kebabının yapımını öğretiyoruz. Yemeğin Alanya'da tanıtılması, restoran menülerine girmesi lazım. Çok değişik bir kebap türü. " dedi.

Yenidünya meyvesinin Alanya'da yaygın olarak yetiştirildiğini ancak yeterince değerlendirilemediğini vurgulayan Öner, "Antalya yöresi Türkiye'deki muşmula üretiminin yarısını karşılıyor ama çok az kullanılıyor. Dolayısıyla bu ürünü değerlendirmek lazım. Zaten coğrafi işareti alınmış 'Alanya yenidünyası' çok güzel yetişiyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde tanıtmak, tüketimi artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

'YABANCILARIN DAMAK ZEVKİNE DE HİTAP EDİYOR'

Yenidünya kebabının lezzetiyle de dikkat çektiğini belirten Prof. Dr. Öner, şunları söyledi:

"Pek çok kişiyle konuştuğumuzda yenidünya kebabını tadan kişi sayısı çok az. Tattıkları zaman da herkes beğeniyor. Onun için bu ürün restoranlarımıza girerse yabancıların damak zevkine de uygun bir ürün. Yani ekşi ve tatlı. Yabancıların damak zevkini sevdikleri ekşi tatlı tadı ikisini bir arada bulabildikleri ürün. Sağlık olarak da çok yararlı bir ürün. Pek çok vitamin var. Yüksek miktarda lifleri var. Hem göze hem mide sağlığına oldukça faydalı bir ürün. Değerlendirmek lazım. Bunun için siz basın mensuplarına büyük görev düşüyor. Umarım bundan sonra bu şehir yararını görür, ürünü daha fazla tüketme şansımız olur."

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK