Yedigöller Milli Parkı'nda 2 Geyik Ormanda Görüntülendi
Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda yürüyen 2 geyik, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Milli park, yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda ormanda ağaçlar arasında dolaşıp uzaklaşan 2 geyik cep telefonuyla görüntülendi.
Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı farklı yaban hayvanlarını da bünyesinde barındırıyor. Yedigöller yaban hayatı geliştirme sahasının bulunduğu milli parkta ormanda 2 geyiğin ağaçlar arasında dolaşıp bir süre sonra hızla uzaklaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
