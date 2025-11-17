Yayladağı'nda Amatör Balıkçının Oltasına Köpek Balığı Takıldı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde denize açılan amatör balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Olta ipi kesilerek köpek balığı tekrar denize bırakıldı.

Yayladağı ilçesi Karamağara açıklarında denize açılan amatör balıkçı Ufuk Ekizoğlu'nun oltasına balık takıldı. Ekizoğlu ile arkadaşları, tekneye çektikleri balığın köpek balığı olduğunu fark edince hemen olta ipini kesti. Oltadan kurtulan köpek balığı hızla tekneden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekizoğlu, "Oltaya ağır bir balık takılınca çekmeye başladım. Tekneye yaklaştığında köpek balığı olduğunu fark edince hemen olta ipini kesip, köpek balığından kurtulduk" dedi.