Yaylada uyuduğu çadırın yanına ayı geldi; o anlar kameraya yansıdı

Bir dağcı, yaylada uyuduğu çadırın yanına gelen ayının görüntülerini fotokapanla kaydetti. O anlar kameraya yansıdı.

Bolu'da, yaylada çadır kurup kamp yapan Abdullah Aksoy, çadırının yanına ayı gelince korku dolu anlar yaşadı. Aksoy'un o anları çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.

FOTOKAPANA YAKALANDI

Bolu'da yaşayan emlakçı Abdullah Aksoy, kentin yüksek noktalarından biri olan At Yaylası'nda çadır kurup kamp yaptı. Aksoy'un geceyi geçirdiği çadırın yanına bir ayı geldi. Aksoy, ayının sesiyle uyanıp büyük korku yaşadı. Ayı, bir süre çadırın etrafında gezindikten sonra gitti. Aksoy'un yaşadığı korku dolu anlar çadır içine ve dışına kurduğu fotokapan kameralarıyla görüntülendi.