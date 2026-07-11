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Yaylada Kiraz Toplarken Düşen Yaşlı Adam 'Patpat'la Taşındı

Yaylada Kiraz Toplarken Düşen Yaşlı Adam 'Patpat'la Taşındı
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Amasya'da yaylada kiraz toplarken ayağı kayarak düşen 73 yaşındaki A.K., sarp arazi nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yerde patpat tarım aracıyla taşınarak hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da yaylada kiraz topladığı sırada ayağı kayarak düşen A.K. (73), yaralandı. Sarp arazi nedeniyle olay yerine ulaşamayan ambulansa yaralı A.K. 'patpat' olarak bilinen tarım aracıyla taşınarak ulaştırıldı.

Olay, dün merkeze bağlı Yukarı Kızseki Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada kiraz toplayan A.K., ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Yaralanan A.K.'nin yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans, yaylaya giden yolun sarp ve engebeli olması nedeniyle yaralının bulunduğu noktaya ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.K.'yi 'patpat' olarak bilinen tarım aracına aldı. Yaklaşık 1 kilometre tarım aracıyla taşınan yaralı, ambulansın beklediği noktaya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K., tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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