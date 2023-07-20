Yavru leylek için tehlikeye atılan fedakarlık

Sivas'ta okulun çatısından düşen yavru leylek, okul müdürü tarafından geri yerine konuldu. Müdürün fedakarlığı takdir topladı.

Yavru leylek için kendisini tehlikeye attı

SİVAS - Sivas'ta okulun çatısında bulunan yuvasından düşen yavru leylek okul müdürü tarafından geri yerine konuldu. Okul müdürünün canı pahasına yaptığı davranış takdir topladı.

Sivas'ta 1983 yılından bu yana çatısında leylekleri ağırlayan Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısından düşen yavru leylek, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bağdat Caddesinde vatandaşlar tarafından yakalanan yavru leylek okulun bahçesine götürüldü. Vatandaşların okul müdürü Ömer Doğan'a haber verilmesi üzerine tatil olmasına rağmen okul açıldı. Okul müdürü Ömer Doğan, canı pahasına çatıya çıkarak yavru leyleği yuvasına bıraktı. Okul müdürünün yaptığı bu davranış izleyenlerin takdirini topladı.