Elazığ'ın Palu ilçesinde yavru bir kedi, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yavru Kedi, 2 metrelik yılanı yakalayıp böyle yemeye çalıştı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde yavru bir Kedi, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Ekrek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru kedi evin bahçesinde gördüğü 2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak yemeye çalıştı. Bir süre yılanı ısırmaya çalışan kedi, ardından yılanı boynundan kavradı. Yavru kedinin yılan ile mücadelesi cep telefonu kamerası ile kayda alındı.