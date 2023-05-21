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Yavru ayıyla karşılaşan muhtar cep telefonuyla kaydetti

Yaşam Haberleri

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mahalle yolunda ilerlerken yavru ayıyla karşılaşan muhtar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yavru ayı daha sonra yeşillik alana yönelerek gözlerden kayboldu.

- Yolda karşısına çıkan yavru ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde mahalle yolunda ilerlediği esnada yavru ayı ile karşılaşan muhtar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Seyir halindeki araçtan kaçan yavru ayı bir süre sonra yeşillik alana yöneldi.

Yavru bir ayı sabah saatlerinde Geyve ilçesi Fındıksuyu Mahallesi'nde yola indi. Bu esnada bölgede aracı ile seyir halinde olan mahalle muhtarı Zeki Kanbur, yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre yolda koşan yavru ayı daha sonrasında ormanlık alana doğru yönelerek gözlerden kayboldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Yaşam

Sakarya Geyve Yaşam Haberler

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