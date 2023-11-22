Sivas'ın Divriği ilçesinde elektrik trafosuna girerek arızaya neden olan yaramaz sansar elektrik akımına kapılarak telef oldu. Köylüler, trafoyu inceleyince arızanın nedeninin sansar olduğunu öğrendi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde elektrik trafosuna girerek arızaya neden olan yaramaz sansar elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Divriği ilçesi Şahin köyünde meydana geldi. Köylüler köyde elektrik olmayınca elektrik trafosunu incelemek istedi. Trafoyu inceleyen köylüler, şalterlerin attığını fark etti. Arızanın nedeninin trafoya giren Sansar olduğunu öğrenen köylüler hayrete düştü. Aç kaldığı için direk tepesinde bulunan kuşları yemek için trafoya çıktığı düşünülen sansarın elektrik akımına kapılarak telef olduğu anlaşıldı. - SİVAS