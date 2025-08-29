Yaralı Yavru Kukumav Baykuş Tedavi Altına Alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yuvadan düşerek yaralanan yavru kukumav baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edildi. Baykuş, yeterli uçma yetisini kazandıktan sonra doğaya salınacak.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde yuvadan düşüp yaralanan yavru kukumav baykuş tedavi altına alındı.Dörtdivan ilçesinde yuvadan düşerek yaralanan yavru kukumav baykuşu bulan kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı baykuşu veteriner hekimlere teslim etti. Baykuşun tedavisini yapan veteriner hekim Ömer Yılmaz, "Bu çocuğun ismi Behçet. Yaklaşık 1 ay önce bize geldi. Muhtemelen yuvadan düşmüştü ve uçamıyordu. Şu an korumamız altında. Büyütüp yeterli uçma yetisine ulaştıktan sonra doğaya geri bırakacağız. Henüz uçamıyor, doğada kendini idame ettirecek becerileri yok. Bir süre daha misafir ettikten sonra doğaya salacağız" dedi.Yavru baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN /BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
