Yaralı Yavru Karaca Çankırı'da Tedavi Altına Alındı

Yaralı Yavru Karaca Çankırı'da Tedavi Altına Alındı
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Çankırı'da bir aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan yavru karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavi süreci ve doğal ortama bırakılacağı bilgisi verildi.

ÇANKIRI'da bir aracın çarpıp yaraladığı yavru karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Kurşunlu-İstanbul kara yolunda yavru bir karaca, araç çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aldığı karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Belediye veteriner hekimi Zekeriya Öcal'ın muayene ettiği, 1 haftalık olduğu belirtilen karacanın ön bacağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde de ezilmeler tespit edildi. Ameliyat edilen ve gözetim altında tutulan karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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