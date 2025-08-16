Yaralı Leylek Vatandaşların İlgisiyle Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol kenarında bulunan ve yürümekte zorlanan bir leylek, duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarılarak tedaviye alındı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde yol kenarında uçamayan ve yürümekte zorlanan bir leylek, duyarlı vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Yaralı leylek, belediye ekiplerine teslim edilerek bakım ve tedaviye alındı.

Toprakkale'de yaşayan Seyit Akşit, Osmaniye karayolu üzerinde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Yaralı olabileceğini düşünen Akşit, arkadaşlarının yardımıyla kuşu aracına aldı. Akşit, yaralı leyleği belediye garaj amirliğine teslim etti. Leylek buradan da tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürüldü.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Bir dönem aşk yaşamışlardı! İtirafı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.