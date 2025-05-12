Yaralı Bozkır Delicesi Samandağ'da Bulundu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde nesli tehlike altında olan yırtıcı türlerden bozkır delicesi yaralı halde bulundu.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti. Yapılan incelemede, kuşun nesli tehlike altındaki yırtıcı türlerden biri olan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı belirlendi. Jandarma görevlileri yaralı kuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Bozkır delicesinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.