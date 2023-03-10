Yaptığı şakayla eşini ağlama krizine soktu! Tepki çeken görüntüleri sosyal medyada paylaştı
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Mutfakta yaptığı düzenekle eşyaların sanki kendi kendine hareket ediyorlarmış izlenimi veren bir kişi, yaptığı şakayla eşini korkudan ağlama krizine soktu, daha sonra da görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Evindeki mutfak eşyalarına bir düzenek kuran adam, eşyaların sanki kendi kendine hareket ediyorlar ya da yere düşüyormuş izlenimi vererek eşine şaka yapmak istedi.
KORKUDAN AĞLAMAYA BAŞLADI
Ancak şakadeze kadın, o anlarda gözlerini kapatarak ağlamaya başladı. Sonunda eşinin ağlamaya başladığını gören adam şakayı sonlandırdı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
O anlar eve yerleştirilen gizli kameraya anbean yansırken, görüntüler kadının eşi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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