Yaptığı şakayla eşini ağlama krizine soktu! Tepki çeken görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Mutfakta yaptığı düzenekle eşyaların sanki kendi kendine hareket ediyorlarmış izlenimi veren bir kişi, yaptığı şakayla eşini korkudan ağlama krizine soktu, daha sonra da görüntüleri sosyal medyada paylaştı.