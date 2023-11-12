Amasya'nın Suluova ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında elektrik kablosu patlayarak kıvılcımlar saçtı. Yangında maddi hasarlar meydana geldi.

Yangın çıkan bağ evinde elektrik kablosu böyle patladı

Yangın çıkan bağ evinde elektrik kablosu böyle patladı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Eve elektrik akımı sağlayan kablonun patlayarak kıvılcımların saçıldığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bayırlı köyü yolu üzerinde bulunan Nazif Barutçu'ya ait bağ evinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın meydana geldi. Önce vatandaşlar tarafından sonra da ihbar üzerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Eve elektrik akımı sağlayan kablonun patlayarak kıvılcımların saçıldığı anlar kameralara yansıdı.

Yangında bağ evinde maddi hasarlar oluştu. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.