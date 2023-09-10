Yalova'da Çınarcık ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir arazide çıkan yangında alanda bulunan çalılar ve çöpler alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Bölgesi, belediye garajı karşısındaki tel örgüyle çevrili bir şahsa ait arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında arazideki çöpler ve çalılık alan alevlere teslim oldu. Yangına ilk müdahale Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve bölgedeki iş makineleri ile yapıldı. Bölgeye Yalova, Çiftlikköy ve TASKİB ve Taşköprü itfaiye ekipleri destek için yönlendirildi. Kontrol altına alanın yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA