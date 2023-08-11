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Yalova'da ağaca çıkan ayı yavruları ve anneleri böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda ağaca çıkan 2 ayı yavrusu ve annelerinin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar ayılara 'Gel yavrum gel' diyerek seslendi.

Yalova'da ağaca çıkan ayı yavruları ve anneleri böyle görüntülendi

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda ağaca çıkan 2 ayı yavrusu ve annelerinin görüntüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Armutlu'nun Selimiye köyünde ormanlık alanda 2 ayı yavrusunu fark eden vatandaşlar köy yolunda araçlarını durdurdu. Bu sırada insanları görünce ağaca tırmanan ayı yavruları cep telefonuyla kameraya kaydedildi. Bir süre sonra bölgeye gelen ayıların annesi de vatandaşlar tarafından kameraya çekildi. Vatandaşlar ayıya 'Gel yavrum gel' diyerek seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Yalçın Uçar - Yaşam

Armutlu Yalova Yaşam Haberler

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