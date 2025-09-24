Yaban Domuzları İnkumu Plajında Görüntülendi

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde yaban domuzları yiyecek aramak için sahile indi. Domuzların denize girip su içtikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Doğal ortamlarında yiyecek bulamadıkları tahmin edilen yaban domuzları, dün gece saatlerinde İnkumu tatil beldesinde görüldü. Aralarında yavruların da bulunduğu sürü, piknik ve mesire alanı çevresinde çöpten yiyecek aradı. Daha sonra kumsala inen domuzların, denize girerek su içtikleri görüldü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen domuzlar, denizden çıkarak ormana gidip gözden kayboldu.