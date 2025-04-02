Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı
Dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a Özgür Özel sahip çıktı

Özgür Özel, Aybüke Pusat'a bakın neyin sözünü verdi

Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede bazı kişilerin usta sanatçının mezarı başında fotoğraf çektirmesi ve bu esnada işin zaman zaman tartışma boyutuna varması tepkiye yol açtı.

KKTC konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, Konak'ın mezarı başında yaşananlar ise pes dedirtti.

MEZAR BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKME TARTIŞMASI

Cenaze törenine katılan bazı kişilerin, Volkan Konak'ın mezarı başında fotoğraf çektirmesi ve bu esnada işin zaman zaman tartışma boyutuna varması tepkiye yol açtı. Yaşanan durum, hem törende bulunanlar hem de sosyal medyada görüntüleri izleyenler tarafından büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, cenaze törenlerinin mahremiyetine ve saygısına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Birçok kişi, bu tür anlarda fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın etik olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHackan :

Nasıl yaşarsan öyle olursun öyle de gömülürsün

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Geri Zekalilarin Yapmaya Calistigi Habere Bak..Milletin Zekasi Ile Alay Ediyorlar Resmen..Amaclari, Bu Merhuma Saygi Duyanlari Pasivize Etmek..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yaşasaydı, oda resminin çekilmesini isterdi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Usta:

siz de yanına yatın bari.Aile nerede? Bir izin verin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

bu kadar angutluk olunmaz yahu mezarı başında resim Show peşindeler birde gülerek poz veriyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.