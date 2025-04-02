Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

KKTC konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, Konak'ın mezarı başında yaşananlar ise pes dedirtti.

MEZAR BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKME TARTIŞMASI

Cenaze törenine katılan bazı kişilerin, Volkan Konak'ın mezarı başında fotoğraf çektirmesi ve bu esnada işin zaman zaman tartışma boyutuna varması tepkiye yol açtı. Yaşanan durum, hem törende bulunanlar hem de sosyal medyada görüntüleri izleyenler tarafından büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, cenaze törenlerinin mahremiyetine ve saygısına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Birçok kişi, bu tür anlarda fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın etik olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.