Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Gün doğumuyla birlikte gökyüzü ve Van Gölü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara ise mest ediyor.

Van Gölü'nde mest eden gün doğumu manzarası böyle görüntülendi

BİTLİS - Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü'nde doğan güneş kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde gün doğumuyla oluşan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü adeta görsel şölene dönüşüyor. Gün doğumuyla birlikte gökyüzü ve Van Gölü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara ise mest ediyor. Kuşlar ve tekneler eşliğinde görsel bir şölene dönüşen manzaraya sığırcık ve martıların eşlik etmesi de ayrı bir güzellik ortaya çıkarıyor.