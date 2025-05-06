Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Van'da Zehirli Radde Engerek Yılanı Görüntülendi

Van'da Zehirli Radde Engerek Yılanı Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, Van'ın Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan radde engerek yılanını görüntüledi. Prof. Dr. Lokman Aslan, yılanların ekosistem için önemine dikkat çekerek, insanların onları öldürmemeleri gerektiğini belirtti.

VAN'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan radde engerek yılanı görüntülendi. Ferzende Coşar, zehirli türü bölgede ikinci kez görüntülediğini belirtirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Lokman Aslan, yılanın Van Gölü Havzası'nın yüksek bölgelerinde yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Yılanları öldürmek gibi bir yanlış inanış var. Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleridir. Onları yok edersek başka türlü canlıları bu kez çoğalırlar" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, kentin önemli zirvelerinden 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nda taşlık ve kayalık bir alanda gizlenmiş olan redde engereğini fark etti. Mesafesini koruyarak gözlem yapan Coşar, elindeki cep telefonuyla da Türkiye'de sadece belirli bölgelerde sınırlı sayıda yaşayan bu yılan türünü ikinci kez görüntüledi.

'BU YILAN TÜRÜ ÇOK ZEHİRLİ'

Zehirli türü görüntüleyen Coşar, "Uzun yıllardır bu bölgede fotoğraf çekiyorum ve sık sık dağlara çıkıyorum. Daha önce bir defa gördüğüm çok zehirli radde engerek yılanını ikinci kez gördüm. İlk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü çok nadir görünen bir türdür. Fakat kayıt altına aldığım için de sevindim. Bu bölgede Van, Ağrı ve Hakkari'de görülüyor. İnsanlar fazla denk gelmiyor, denk gelse de bilmedikleri için hangi tür olduğunu anlamıyorlar. Doğa fotoğrafçıları da şimdi yoğun ilgi gösteriyor. Bu yılan türü çok zehirli bir tür. Isırdığı zaman uzun süre yaşama hakkı tanımıyor. Dağa çıkanlara uyarıda bulunmak istiyorum. Tedbirli davransınlar" dedi.

TÜRKİYE'DE 60 YILAN TÜRÜ BULUNUYOR

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, doğada bu türlerle karşılaşıldığında müdahale edilmeden sadece gözlem yapılması gerektiğini ve yılanların korunmasının ekosistem açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Van Gölü Havzası'nın yaban hayatı yönünden zengin olduğunu, Türkiye'de yaklaşık 60 yılan türünün bulunduğunu, bunlardan bazılarının zehirli olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü Havzası'nda da bu türler yaşamaktadır. İnsanların doğaya daha fazla gitmeleri nedeniyle bu hayvanlarla da karşılaşıyorlar. Bunlardan biri de rakım olarak yüksek yerlerde yaşayan insanların çok fazla temas etmediği, sayıca az olan radde engerek yılanıdır. Bu zehirli yılanlar arasında yer almaktadır" dedi.

'RADDE ENGEREK YILANI İNSANLARLA FAZLA TEMAS ETMEZ'

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada görülen yılanların öldürülmemesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Aslan, "Yılanlar zehirlerini genellikle korunma ve savunma amaçlı kullanmazlar. Avlarını yemek için onları etkisiz hale getirmek için kullanırlar. Eğer insanlar onları fazla rahatsız etmez, üzerlerine basmaz, uğraşmazsa yılanlar gelip insanları rahatsız etmez. Radde engerek yılanı insanlarla fazla temasa geçmezler. Yüksek yerlerde yaşadıkları için ancak bir gezi veya dağcılık faaliyetinde olanlar tarafından görülürler. Sayıca azdırlar. Yılanları öldürmek gibi bir yanlış inanış var. Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleridir. Onları yok edersek başka türlü canlıları bu kez çoğalırlar. Fakat bu gibi yüksek rakımlı yerlere gezi veya başka bir faaliyet için bulunuyorsak, mutlaka önlemimizi almamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.