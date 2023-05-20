Van'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis, trafiği etkiledi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşarken, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Mayıs'ın 3'te 2'si geride bırakılırken Van'da etkili olan kar yağışı vatandaşı şaşırttı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sisin etkilediği trafiğe Karayolları ekipleri müdahalede bulundu.

GÜNLERDİR SÜREN SAĞANAK YÜKSEKLERDE KARA DÖNDÜ

Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde mayıs ayının son haftasında kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda bir aksaklık yaşanmaması için bölgeye bir iş makinesi göndererek yolu kardan temizledi.