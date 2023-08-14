Van Büyükşehir Belediyesi Kent Meydanı İnşaatı Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 6 bin 580 metrekarelik alana kent meydanı yapılıyor. Konser, tiyatro ve miting gibi etkinliklerin yapılabileceği şekilde tasarlanan meydanda, sahne, oturma alanları ve çeşitli donatılar yer alıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, vatandaşların kentin en işlek noktasında dinlenebileceği, etkinliklere katılabileceği bir alan oluşturulacak.