Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti

Türk müziğinin usta ismi, besteci ve yorumcu Selçuk Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 81 yaşındaki sanatçının ölüm haberi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alagöz'ün, bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, kalbinin kısa süreliğine durduğu ve müdahale sonrası yeniden çalıştırıldığı öğrenilmişti. Ancak tüm müdahalelere rağmen ünlü sanatçı kurtarılamadı. Ölüm haberini kamuoyuna Film-San Vakfı duyurdu.

MÜZİK DÜNYASINDA SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Kariyeri boyunca kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği unutulmaz şarkılarla tanınan Selçuk Alagöz, Türk pop müziğine önemli katkılar sunmuştu. 'Malabadi Köprüsü', 'Aşkın Gözü Kör mü?', 'Ateş Bacayı Sarmış' ve 'Deliyim Seviyorum' gibi klasikleşmiş şarkılarla hafızalara kazındı.

Sanat yaşamı boyunca 80 farklı dilde şarkı söyleyerek bu alanda bir rekora imza atan Alagöz, aynı zamanda 3 altın plak ödülünün de sahibiydi. Geniş repertuvarı ve çok yönlü sanat anlayışıyla hem Türkiye'de hem de yurtdışında takdir topladı.