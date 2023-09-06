Uşak'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan Nazif Bozkaya (73), evinde ölü bulundu. Komşuları, birkaç gündür haber alamadıkları Bozkaya'nın evinden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Bozkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.