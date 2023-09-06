Uşak'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan Nazif Bozkaya (73), evinde ölü bulundu. Komşuları, birkaç gündür haber alamadıkları Bozkaya'nın evinden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Bozkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta yaşayan Nazif Bozkaya'dan (73) birkaç gündür haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Bozkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Bozkaya'nın cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.