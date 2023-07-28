Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı
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Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 92 yaşındaki Ş.B. isimli kadın, hastanede tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Zübeyde Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden Ş.B'nin (92) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında evde mahsur kalan Ş.B, ekiplerce binadan çıkarıldı.
Dumandan etkilenen Ş.B, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oğlu ve gelini tarafından özel bir hastaneye götürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Yaşam