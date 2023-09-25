Ünye'de ağaç keserken hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde ağaç keserken üzerine devrilen ağaç sonucu ağır yaralanan İsmail Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak, ağır yaralanan İsmail Arslan (52), hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Tekkiraz Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Arslan, kendisine ait bahçede ağaç kesmeye başladı. Bu sırada kesilen ağaç, Arslan'ın üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arslan'ı ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan İsmail Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.