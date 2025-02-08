Ünlü şarkıcı Tayfun'dan sert sözler: Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz

90'lı yılların sevilen ismi Tayfun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dolandırıcılara seslenerek "Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle" dedi.

Banka ve sosyal medya hesapları dahil birçok özel bilgisine ulaşmaya çalışan kişilere karşı sitem eden ünlü şarkıcı Tayfun, şunları söyledi:

"AHLAKSIZ VE TERBİYESİZSİNİZ"

"Yaklaşık bir aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"