Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Ünlü şarkıcı Tayfun'dan sert sözler: Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pop müziğinin tanınan ismi Tayfun, sosyal medya üzerinden özel bilgilerine ve banka hesaplarına ulaşmaya çalışan kişilere sert tepki gösterdi. 'Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz' diyerek dolandırıcılara sitem eden Tayfun, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

90'lı yılların sevilen ismi Tayfun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dolandırıcılara seslenerek "Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle" dedi.

Banka ve sosyal medya hesapları dahil birçok özel bilgisine ulaşmaya çalışan kişilere karşı sitem eden ünlü şarkıcı Tayfun, şunları söyledi:

"AHLAKSIZ VE TERBİYESİZSİNİZ"

"Yaklaşık bir aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"

Ünlü şarkıcı Tayfun'dan sert sözler: Ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
img

Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer!
img

En kötü dijital platform dizisi oldu
img

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.