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Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden ünlü oyuncu Uğur Aslan'ın eşiyle birlikte depremzedelerin market borçlarını kapattığı ortaya çıktı. Bir röportaj esnasında konuyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine Aslan, "Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz. Bu konuyu kapatalım" dedi.

Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekoru kıran dizilerden Yargı'da Komiser Eren rolüne hayat veren ve hafızalara kazınan Uğur Aslan ve dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon yaptıkları yardımlarla gönülleri fethetti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan, önceki akşam bir mekan çıkışı eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çiftin, depremzedeler için yaptığı bir yardım da ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor

KONUŞULMASINI İSTEMEDİ

Muhabirin "Bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz" demesi üzerine şaşıran Uğur Aslan, "Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil. Günümüzde zaten olması gereken hal bir iltifatla karşılanır oldu ya o bana tuhaf geliyor. Çok şükür imkanımız var destek oluyoruz. Bu konuyu kapatalım" dedi.

Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

helal olsun diyecek bişey yok

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ornek guzel insanlar...

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Haber YorumlarıNuman Tosun:

Uğur Aslan diye yazılır, ADAM diye okunur.

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Haber YorumlarıNuman Tosun:

Rabbim hayrını kabul etsin inşallah...

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Devletin yetisemedigine hizir gibi yetisiyorlar.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

böyle insanların sayıları artar inşallah. en azından trilyonluk ihalelere imza atanlardan bekleriz

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Haber YorumlarıÖnder Özman:

helal olsun sana sanat camiasındada insan varmış diğerlerinede örnek olur inşallah

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Haber YorumlarıHalil null:

benim borcları da kapatıver

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

SİZ NE GÜZEL YÜREKLİ İNSANLARSINIZ BÖYLE

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Yaptığı hali vakti yerinde olan herkesin yapması gereken bir şey ama bizim zenginlerimizin çoğunun malında haram olduğu için nasip olmuyor,kalpleri katılaşmış,paranın kölesi olmuşlar,ölüm en büyük nimettir.

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