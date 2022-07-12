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Ünlü fenomen babasının şampuanına yeşil boya döktü, ardından olanlar oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Ünlü fenomen babasının şampuanına yeşil boya döktü, ardından olanlar oldu

Ünlü fenomen Hazar Yılmaz'ın babasına yaptığı şakalar sosyal medyada zaman zaman çok sayıda paylaşım alıyor. Yılmaz'ın babasının şampuanına yeşil boya döktüğü video binlerce yorum aldı. Yılmaz'ın babasının çok sinirlendiği görülüyor.

Sosyal medyada babasına yaptığı şakalarla bilinen ve geniş bir hayran kitlesi olan Hazar Yılmaz'ın yine babasına şaka yaptığı bir video çok sayıda etkileşim aldı.

ŞAMPUANIN İÇİNE DÖKTÜ

Yılmaz, yeşil boyayı babasının şampuanının içine döktü. Ardından duşa giren adam, şampuanı üzerine döktüğünde büyük bir şaşkınlık yaşayıp, koşarak dışarı çıktı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun karşısında görmesinin ardından daha da sinirlenen adam, hem kendisine gülen eşine hem de oğluna kızdı. Bu anlar bazı sosyal medya kullanıcılarını güldürürken, bazılarından da eleştiri aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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