Ümraniye Belediyesi'nden Çevre Bilinci Projesi

ÜMRANİYE Belediyesi, çevre bilinci ve toplumsal duyarlılık konularında örnek teşkil etmesi amacıyla yeni projesini duyurdu. Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli bireyler ile ilçedeki ilkokul öğrencileri, 'Bu Okyanus Hepimizin' adlı etkinlikte bir araya gelerek sıfır atık temalı çalışmaya imza attı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, geri dönüştürülebilir atık malzemeleri toplayarak bu materyalleri birlikte tasarladıkları 'Okyanus Tablosu'na dönüştürdü. Çeşitli balık figürleri ve deniz canlılarının yer aldığı bu tablo, çocukların iş birliği ve hayal gücüyle hayat buldu. Hazırlanan eser, öğrenciler tarafından sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla okul yönetimine hediye edildi.

Bu etkinlik ile çevresel sürdürülebilirlik bilincini artırmanın yanı sıra özel gereksinimli bireylerle ilkokul öğrencileri arasında güçlü bir sosyal bağ oluşması hedeflendi.