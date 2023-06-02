Uludağ'da Şifalı Bitki Toplamak İçin Çıkan Adam Kayboldu

Bursa'da Uludağ'ın yamaçlarına şifalı bitki toplamak için çıkan adam kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bir araya gelen üç arkadaş, Kaplıkaya mevkiine giderek, Uludağ yamaçlarında bitki toplamak istedi. Bir süre sonra diğerlerinin yanından ayrılan 74 yaşındaki Kadir Fidan uzun süre sonra dönmeyince arkadaşları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ulaşılamayan adam için bölgede AFAD başta olmak üzere Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Nak, Anda, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH ekipleri tarafından 3 adet köpeğin de dahil edildiği arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Gün boyu yapılan arama çalışmalarının gece, Kadir Fidan bulunamazsa yarın da devam edeceği öğrenildi. - BURSA