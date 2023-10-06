Uçuruma yuvarlanan kamyonun kabininde 5 saatlik yaşam mücadelesi

Kamyonun kabininde sıkışan sürücü, 5 saatlik çalışmayla kurtarılsa da yaşam mücadelesini kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde freni boşalan mıcır yüklü kamyon, yaklaşık 7 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik mücadelesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İtfaiye ekipleri, bir yandan sürücüyü kurtarırken bir yandan da uyutmamak için sohbet etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolu üzerinde Şenpazar ilçesinden Cide ilçesine giden Feyyaz Cihan idaresindeki mıcır yüklü kamyon, Cide'ye bağlı Velioğlu köyü mevkiinde freni boşalması üzerine kaçış rampasından köy yoluna girdi. Köy yolunda virajı alamayan kamyon, yoldan çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ağaca takılı kalan ve kabin üzerinde duran kamyonda sürücü Feyyaz Cihan sıkıştı.

Kabin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için Cide itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saat mücadele verdi. Sağlık ekiplerinin de zaman zaman müdahalede bulunduğu sürücü, sıkıştığı yerde uyumak istemesi üzerine itfaiye ekiplerince başına su dökülerek uyutulmamaya çalışıldı.

Kazayı takip eden İhlas Haber Ajansı Cide İlçe Temsilcisi Erdem Demirci'de yaralının kurtarılması sırasında bir yandan görevini yaparken diğer yandan da sürücüyle sık sık sohbet ederek, uyumamasını sağladı.

Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan Feyyaz Cihan, sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cihan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.