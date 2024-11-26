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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne Yeni Başkan

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne Yeni Başkan
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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), olağanüstü genel kurul toplantısıyla yeni döneme adım attı. Genel Merkezde gerçekleştirilen seçimlerde, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Fatih Sinav, genel kurulda yapılan oylamayla TOFD'nin yeni dönem genel başkanı olarak seçildi. 2021 yılından bu yana TOFD Genel Müdürü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sinav, başkanlık konuşmasında şunları söyledi: "25 yılı aşkın süredir omurilik felçlileri başta olmak üzere, tüm engelli gruplarının haklarını savunmak için mücadele ediyoruz. Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan toplumsal farkındalığa kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gönüllülerimiz ve destekçilerimizle el ele vererek, engelleri kaldırıyor ve hayata katılımın önündeki tüm bariyerleri yıkıyoruz. Yeni dönemde de bu değerli mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Sinav

Genel Başkan Yardımcısı

Tuğçe Curca

Genel Sekreter

Hülya Dinçel

Sayman

Zeki Dokgöz

Asil Üyeler

Onur Akar

Leyla Gökalp Koca

Mehmet Kavun

Denetleme Kurulu Başkanı

Sevgi Gemici

Asil Üyeler

Abdullah Akbaş

Niyazi Aslan

Betül Cirit
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