Türkiye, köyün arkasında çekilen görüntüleri konuşuyor! İzleyenlerin tüyleri ürperiyor - Haberler

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Türkiye, köyün arkasında çekilen görüntüleri konuşuyor! İzleyenlerin tüyleri ürperiyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'de bir köyün çıkışında 'arka alan' olarak tarif edilen boş alanda çekildiği iddia edilen ürkütücü görüntü, izleyenlerin tüylerini ürpertti. Görüntüde halay çeken yaratıkların üç harfliler olduğu iddia edildi. Binlerce yorum ve izlenme alan görüntülerin montaj olduğunu savunanlar da bir hayli fazla.

Türkiye'de geniş bir kesim tarafından üç harflilerin varlığına inanılıyor. Hatta, üç harflilerin geceleri herkes uyuduktan sonra ya da kimsenin ortalıkta görünmediği vakitlerde davul ve zurnalarla düğün yaptıkları bile iddia ediliyor. Ülkemizde bu olaya şahit olan insan sayısı da hayli fazla.

KURBAN BAYRAMI'NDA KAYDEDİLDİ

Ülkemizde Kurban Bayramı sırasında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan cisimlerin hep birlikte halay çektiği görülüyor.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Söz konusu görüntülere kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, bazıları da tamamen bilgisayarla yapıldığını söyledi. Video üzerindeki tartışma ise sürüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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