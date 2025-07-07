Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
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Sağlık sorunları yaşayan ve bir süre önce entübe edilen Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen açıklamada, "Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır. Meslektaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet'te muhabir olarak adım attı.

1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü'nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'nün de sahibi oldu.

Cumhuriyet gazetesinin bir dönem İzmir temsilciliğini de üstlenen Çetinkaya, 1986 yılından itibaren düzenli olarak köşe yazıları kaleme aldı. Kalemiyle sadece gazetecilik değil, aynı zamanda edebiyat dünyasına da katkıda bulunan usta isim, birçok kitabı okuyucularla buluşturdu.

2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 50 yılın üzerindeki mesleki birikimi ve hizmetleri dolayısıyla Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıVeli İdi:

hikmet çetin mi,hikmet çeyinkaya mı? :)))

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