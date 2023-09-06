Tunceli-Elazığ karayolunda minibüs ve panelvan çarpıştı: 3 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile panelvan çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUNCELİ- Elazığ karayolunda yolcu minibüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Tunceli-Elazığ karayolu Beydamı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DVK 517 plakalı panelvan ile 23 KC 929 plakalı yolcu minibüsü, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)