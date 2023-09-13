Tunceli'de bozayılar grup halinde görüntülendi
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahında kesilen kurbanların sakatatlarını yemeye gelen 10'dan fazla bozayı bir arada görüntülendi. Zaman zaman yiyecek kavgası yapan bozayıları görüntüleyen Kenan Arslan, bazı günler sakatat yemeye gelen boz ayı sayısının 20'yi geçtiğini söyledi.
Tunceli'de bozayılar grup halinde görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 10'dan fazla bozayı bir arada görüntülendi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahında kesilen kurbanların sakatatlarını yemeye gelen 10'dan fazla bozayı bir arada görüntülendi. Zaman zaman yiyecek kavgası yapan bozayıları görüntüleyen Kenan Arslan, bazı günler sakatat yemeye gelen boz ayı sayısının 20'yi geçtiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam