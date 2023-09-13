Tunceli'de bozayılar grup halinde görüntülendi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahında kesilen kurbanların sakatatlarını yemeye gelen 10'dan fazla bozayı bir arada görüntülendi. Zaman zaman yiyecek kavgası yapan bozayıları görüntüleyen Kenan Arslan, bazı günler sakatat yemeye gelen boz ayı sayısının 20'yi geçtiğini söyledi.