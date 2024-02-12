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Trakyalı vatandaş, nehirden devasa büyüklükte yayın balığı çekti

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Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nehre serptiği ağı tekneye çekerken dev yayın balığını görünce heyecanlanan Trakyalı vatandaşın o anlarını arkadaşı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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