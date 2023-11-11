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Trakya'da yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu bölgelerden Trakya'da yer yer yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından Tekirdağ'da lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirlediği görüldü. Lodos nedeniyle denize açılamayan Tekirdağ'daki küçük balıkçı tekneleri, balıkçı barınağına çekildi. Dalgalar, zaman zaman yükselerek, kıyı şeridine ulaştı.