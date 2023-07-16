Sivas'ta tatil dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Kazada vefat eden aile üyeleri için cenaze namazı kılındıktan sonra defin işlemi gerçekleştirildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Sivas'ta tatil dönüşü trafik kazasından hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 05.30 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında meydana geldi. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 58 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Alanya'dan memleketleri Sivas'a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Bilge Ünsal vefat etti.

Olayda vefat eden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Lise Müdürü Abdulkadir Ünsal (45), Eşi Anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal ve kızları Bilge Ünsal için bugün öğle namazına müteakip Ayyıldız camiinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına; Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, aile yakınları ve il protokolü katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ünsal ailesinin cenazeleri Yukarı tekke sıra mezarlığına defin edildi.