Trabzon'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde yük taşımak amacıyla kurulan ilkel teleferiği kullanan Yıldıray Deniz, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Deniz, kurtarılamadı. Cenazesi Araklı ilçesinde defnedildi.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
İlçede yük taşımak amacıyla kurulan ilkel teleferiği kullanan Yıldıray Deniz, elektik akımına kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Deniz kurtarılamadı.
Deniz'in cenazesi, Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.