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Tonya'da 1. Sınıf Öğrencileri için Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Tonya'da 1. Sınıf Öğrencileri için Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
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Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası'nda 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen kitap okuma etkinliği, doğanın keyfiyle birlikte okuma sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, çiçekler arasında kitap okuyarak unutulmaz anlar yaşadı.

TRABZON'un Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda 1'inci sınıf öğrencileri için kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, rengarenk çiçekler arasında kitap okudu.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nda, ilkbaharla birlikte çiçeklerin açmasıyla güzel görüntüler oluştu. 17 Şubat İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri ve velileri, yörede 'Kastaniza çiçeği' olarak bilinen mor çiçeklerin açtığı Kadıralak Yaylası'nın eşsiz doğasında bir araya geldi. 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaylanın çiçeklerle kaplı örtüsü üzerinde kitap okuyan miniklere, okuma sevgisi aşılandı. Çeşitli oyunlar oynayıp piknik yapan öğrenciler, yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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