Tokat'taki örtü yangını söndürüldü

Tokat'ın Çamlıbel Yolu İhsaniye mevkisinde sebebi bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Çevre belediyelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 1 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.