Tokat'taki örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Çamlıbel Yolu İhsaniye mevkisinde sebebi bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Çevre belediyelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 1 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Tokat'taki örtü yangını Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Çamlıbel Yolu İhsaniye mevkisinde sebebi bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre belediyelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile 1 saat süren çalışma sonrasında örtü yangını söndürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam